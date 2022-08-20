Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России впервые с марта зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения COVID-19

Впервые с марта в России выявлено более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки выявлено 40 010 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

По данным ТАСС, более 40 тысяч случаев заражения COVID-19 выявлено впервые с 14 марта этого года.

Отмечается, что за сутки также были госпитализированы около 3,5 тысячи человек, что на три процента выше, чем 19 августа. В публикации также сообщается, что за сутки от ковида умерли 69 человек, выздоровели — более 24 тысяч человек.

Уточняется, что всего с начала пандемии в России зарегистрировали более 19 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Материалы по теме:
«Переболевшим реально плохо» России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
«Переболевшим реально плохо»России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
10 августа 2022
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022

18 августа стало известно, что на портале стопкоронавирус.рф была приостановлена публикация данных о коллективном иммунитете к коронавирусу в России. Сообщается также о росте заболеваемости в мире за счет омикрона и его новых подвидах.

12 августа в беседе с «Лентой.ру» инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в России растянется по времени и будет достаточно продолжительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
В Крыму сообщили о сработавшей системе ПВО
В России впервые с марта зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения COVID-19
ВМФ России получит «Адмирала Кузнецова» и «Адмирала Нахимова» с задержкой
Не пустивших офицера в ресторан охранников призвали отправить в Донбасс
Шойгу заявил о непринятии многими украинцами «нацистской» политики Киева
Севастопольцев призвали сообщать сведения по ЧП с беспилотником
Бывший футболист «Локомотива» предостерег перешедшего в турецкий клуб Дзюбу
Ирина Пегова опубликовала в сети фотографию топлес
В России отреагировали на атаки беспилотников в Крыму
Названа цель атак украинских беспилотников на Крым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.