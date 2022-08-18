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В России приостановили публикацию данных о коллективном иммунитете к COVID-19

В РФ остановили публикацию данных об иммунитете к COVID-19 до формирования новых расчетов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Публикация данных о коллективном иммунитете к ковиду в РФ на портале стопкоронавирус.рф была приостановлена до формирования новой методологии расчета. Об этом сообщается на сайте.

«В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета публикация данных на стопкоронавирус.рф приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в последнее время в мире фиксируется рост заболеваемости за счет омикрона и его новых подвидов (BA.4 и BA.5).

Сейчас коллективный иммунитет, который является основным показателем степени защиты от инфекционного заболевания, рассчитывается в соответствии с моделью, разработанной в период циркуляции исходного геноварианта COVID-19.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» инфекционист Андрей Поздняков заявлял, что пик заболеваемости COVID-19 в России растянется по времени и будет достаточно продолжительным. «Сейчас произойдет подъем заболеваемости, снова увеличится иммунная прослойка, и вирус утихнет», — считает специалист.

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Марина Совина
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