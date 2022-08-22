Стала известна рекордная цена на рекламу сериала «Дом дракона»

На рекламу сериала «Дом дракона» потратили рекордные 100 миллионов долларов

Стала известна цена на рекламную кампанию сериала «Дом дракона». Об этом сообщает Deadline.

На продвижение приквела «Игры престолов», премьера которого в России состоялась 22 августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека», было потрачено более 100 миллионов долларов (примерно 5,9 миллиарда рублей), что является рекордной суммой среди всех проектов киностудии HBO. В разговоре с изданием исполнительный вице-президент HBO Пиа Барлоу заявила, что целью маркетинговой кампании «Дома дракона» было «воодушевить как новых, так и существующих фанатов "Игры престолов"» возрастом от 18 до 54 лет.

События шоу «Дом дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

Ранее стало известно, что на съемках приквела актера ранили мечом.