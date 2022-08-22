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Стала известна рекордная цена на рекламу сериала «Дом дракона»

На рекламу сериала «Дом дракона» потратили рекордные 100 миллионов долларов

Кадр: сериал «Дом дракона»

Стала известна цена на рекламную кампанию сериала «Дом дракона». Об этом сообщает Deadline.

На продвижение приквела «Игры престолов», премьера которого в России состоялась 22 августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека», было потрачено более 100 миллионов долларов (примерно 5,9 миллиарда рублей), что является рекордной суммой среди всех проектов киностудии HBO. В разговоре с изданием исполнительный вице-президент HBO Пиа Барлоу заявила, что целью маркетинговой кампании «Дома дракона» было «воодушевить как новых, так и существующих фанатов "Игры престолов"» возрастом от 18 до 54 лет.

События шоу «Дом дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

Ранее стало известно, что на съемках приквела актера ранили мечом.

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Анастасия Астахова
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