На съемках «Дома дракона» актера ранили мечом

Актера Мэтта Смита ранили мечом на съемках сериала «Дом дракона»

Британского актера Мэтта Смита ранили мечом на съемках сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». Об этом сообщает Variety.

Снимавшийся в проекте артист Фабьен Франкель рассказал, что инцидент произошел в самом начале работы над шоу. Он признался, что ситуация была напряженной, но в итоге оба актера посмеялись над случившимся.

«К сожалению, его меч отскочил от моего щита и ударил ему прямо в голову. У него была небольшая рана, но я думаю, что он был в порядке. Он смелый человек», — сказал Франкель про Смита.

Отмечается, что из-за травмы между актерами не возникло никаких разногласий. Они поддерживают хорошие отношения.

События шоу «Дом дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.