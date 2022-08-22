Мужчина упал с утеса высотой 200 метров, выпил антифриз и погиб

NZ Herald: мужчина выжил после падения с утеса и погиб через день от выпитого антифриза

В Новой Зеландии водитель попал в ДТП, упал с утеса, выжил и погиб на следующий день из-за того, что выпил антифриз. Об этом сообщает NZ Herald.

36-летний Прайор Алан Ли работал шкипером. Мужчина взял несколько отгулов, которые провел дома в Греймуте, и возвращался на работу в Бульвер, когда его Ford Ranger 4WD съехал с дороги и скатился по крутому склону высотой около 200 метров.

Ли выжил после падения с утеса, но получил множество ушибов. Несмотря на это, он самостоятельно добрался до ближайшего сельского дома, опираясь на палку.

Ли рассказал хозяевам дома, что попал в ДТП, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, и после этого провел на улице всю ночь. Он отказался от предложения вызвать спасательный вертолет, но согласился, чтобы хозяева дома отвезли его до больницы.

В дороге Ли был разговорчив и переживал из-за потерявшейся после ДТП собаки. Он жаловался на боль в груди и тяжело дышал. В больнице хозяева дома помогли ему заполнить необходимые документы.

Через пару часов состояние мужчины резко ухудшилось. Его поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него начался тяжелый метаболический ацидоз и гиперкалиемия — повышение уровня сывороточного калия в крови. Несмотря на усилия врачей, Ли скончался.

В его автомобиле обнаружили открытую бутылку с антифризом, а в его крови — этиленгликоль, являющийся компонентом этого вещества. По версии полиции, он отпил из бутылки, пытаясь утолить жажду.

В полиции отметили, что Ли мог страдать от побочных эффектов принимаемого им лекарства от бессонницы, прием которое привел к повышенной утомляемости. Во время поездки он написал возлюбленной, что остановится отдохнуть.

Полиция опросила местных жителей, но никто не видел транспортных средств, похожих на то, которое Ли описал владельцам дома в качестве виновника аварии.

Ранее сообщалось, что житель Тайваня попал под четыре автомобиля подряд и погиб. Полиции удалось разыскать всех четверых водителей, и сейчас против них выдвинуты обвинения в убийстве по неосторожности.