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В Британии захотели поощрять за снижение потребления электроэнергии

Daily Express: в Британии захотели поощрять за снижение потребления электроэнергии

Фото: Reuters

Оператор единой британской энергосистемы, компания National Grid, захотела ввести меры, которые бы стимулировали клиентов сократить потребление электроэнергии в холодное время года. Об этом сообщила газета Daily Express.

По ее данным, компания с сентября готова выплачивать до шести фунтов (семь долларов) за каждый сэкономленный киловатт-час тем домохозяйствам, которые снизят потребление электричества, в том числе путем отказа от использования стиральных машин и игровых консолей.

Таким образом оператор хочет избежать чрезмерной нагрузки на энергосистемы, в результате которой могут произойти отключения электроэнергии в условиях неминуемого энергокризиса. «Мы разрабатываем новый доступный для клиентов сервис, которым можно будет воспользоваться этой зимой», — сказал представитель компании.

Ранее Великобритании предрекли напряженные периоды с электричеством уже этой зимой из-за уменьшения поставок российских энергоносителей. По прогнозу National Grid, в Британии рассчитывают «использовать подводные кабели», передающие энергию с континента, однако проблемы с электричеством следует ожидать в начале декабря даже при такой поддержке.

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Марина Совина
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