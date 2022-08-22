Daily Express: в Британии захотели поощрять за снижение потребления электроэнергии

Оператор единой британской энергосистемы, компания National Grid, захотела ввести меры, которые бы стимулировали клиентов сократить потребление электроэнергии в холодное время года. Об этом сообщила газета Daily Express.

По ее данным, компания с сентября готова выплачивать до шести фунтов (семь долларов) за каждый сэкономленный киловатт-час тем домохозяйствам, которые снизят потребление электричества, в том числе путем отказа от использования стиральных машин и игровых консолей.

Таким образом оператор хочет избежать чрезмерной нагрузки на энергосистемы, в результате которой могут произойти отключения электроэнергии в условиях неминуемого энергокризиса. «Мы разрабатываем новый доступный для клиентов сервис, которым можно будет воспользоваться этой зимой», — сказал представитель компании.

Ранее Великобритании предрекли напряженные периоды с электричеством уже этой зимой из-за уменьшения поставок российских энергоносителей. По прогнозу National Grid, в Британии рассчитывают «использовать подводные кабели», передающие энергию с континента, однако проблемы с электричеством следует ожидать в начале декабря даже при такой поддержке.