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Британии предрекли проблемы с электричеством уже этой зимой

The Telegraph: в Британии начнутся напряженные периоды с электричеством уже этой зимой

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Великобритании предрекли напряженные периоды с электричеством уже этой зимой из-за уменьшения поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает The Telegraph.

По прогнозу оператора британской энергосистемы National Grid, в Британии рассчитывают «использовать подводные кабели», передающие энергию с континента, однако проблемы с электричеством следует ожидать в начале декабря даже при такой поддержке.

В материале говорится, что «Британия будет полагаться на большее количество импортных источников энергии, чтобы поддерживать освещение этой зимой».

Ранее издание The Times сообщило, что электричество в Британии может рекордно подорожать. По прогнозам источника в консалтинговой компании, на фоне сокращения поставок российского газа в Европу средний размер годового счета за электричество для британского домохозяйства может достичь 3,8 тысячи фунтов стерлингов (275,3 тысячи рублей).

Марина Совина
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