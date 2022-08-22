Журналист Boulevard Voltaire Леруа высмеял попытки ЕС бороться с энергетическим кризисом

Обозреватель Boulevard Voltaire Жани Леруа в своей статье высмеял политику Европейского Союза (ЕС) по борьбе с энергетическим кризисом и попытки сэкономить энергию.

«На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. "Температуры, павшие за Францию" <…> Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы», — отметил журналист.

По его словам, «были простуды, ангины и обморожения», однако у Франции получилось справиться с ограничениями, которые ввел президент России Владимир Путин. «Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!», — пишет Леруа.

Также он посмеялся над недавним высказыванием еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который посоветовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, «возможно, понизить температуру на один, два или три градуса».

Ранее глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен предрек риск роста долгов за отопление у миллионов домохозяйств в Германии. Он объяснил, что немцы не смогут оплачивать отопление из-за резкого роста цен на газ. Энергетическая безопасность стран Европы в настоящее время подвержена ряду рисков из-за напряженной ситуации с поставками газа.