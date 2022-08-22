Названа стоимость самого дорого особняка для аренды под Москвой

Skolkovo Realty: самый дорогой особняк под Москвой можно арендовать за 7 млн руб. в месяц

В августе 2022 года самый дорогой особняк под Москвой можно арендовать за 7 миллионов рублей в месяц. Такие данные назвали эксперты компании Skolkovo Realty в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, подобный бюджет позволит снять дом площадью 2 тысячи квадратных метров на участке в два гектара, который расположен в 25 километрах от МКАД. При этом в Skolkovo Realty отметили, что спрос на аренду элитных особняков в Подмосковье снижается — по итогам июля интерес к такой недвижимости упал на 18,84 процента по сравнению с июнем. До этого число запросов увеличивалось четыре месяца подряд.

C января по июль 2022 года спрос на аренду особняков в Московской области сократился на 11,38 процента относительно аналогичного периода годом ранее. При этом популярность расположенных на Рублево-Успенском шоссе объектов снизилась на 9,93 процента, а лотов на Новорижском шоссе — на 13,12 процента.

За год — с августа 2021 по август 2022 года — предложение частных домов с арендными ставками выше одного миллиона рублей в месяц в Подмосковье сократилось на 9,39 процента, или на 38 объектов. Сейчас в подобном бюджете доступны 367 лотов. При этом количество объектов в бюджете от двух миллионов рублей сократилось на 15,75 процента, до 107 объектов.

В июле аналитики раскрыли стоимость самой дорогой квартиры в центре Москвы. По данным специалистов, самый дорогой на тот момент лот в столице продавали за 2,1 миллиарда рублей. Речь идет о четырехкомнатной квартире площадью 417 квадратных метров в новостройке, которую должны сдать во втором квартале 2024 года.