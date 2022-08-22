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Онколог рассказал об опасном заболевании груди у молодых женщин

Онколог-маммолог Данаил Фазлиев: даже маленькая фиброаденома может переродиться в рак

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Фиброаденома, образование в молочной железе, чаще всего появляется у молодых женщин в возрасте 15-30 лет, рассказал онколог-маммолог Данаил Фазлиев. «Ленте.ру» он пояснил, почему безобидное на первый взгляд заболевание несет опасность.

Невозможно сказать, сколько именно женщин имеют доброкачественные опухоли — фиброаденомы в груди, так как зачастую они никак себя не проявляют и обнаруживают их случайно во время обычного обследования или маммографии, рассказал врач. Однако даже маленькая фиброаденома может переродиться в рак, предупредил Фазлиев.

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Иногда опухоль можно почувствовать рукой — она плотная, подвижная, не прикреплена к окружающим тканям. Чаще всего фиброаденома никак не проявляется, иногда может вызывать боль или дискомфорт. Если опухоль большая, она может деформировать грудь. В некоторых случаях отмечается изменение формы соска или выделения из него, перечислил симптомы врач.

«Раковые образования иногда трудно отличить от фиброаденомы, рак научился маскироваться, поэтому важно сделать биопсию, если есть какие-либо сомнения», — посоветовал собеседник «Ленты.ру».

Если фиброаденома небольшая, ее можно оставить в покое. Однако, если она большая или растущая, ее, возможно, потребуется удалить хирургическим путем. Некоторые фиброаденомы могут вернуться после операции, поэтому важно регулярно проходить осмотры у врача

Данаил ФазлиевОнколог-маммолог

Онколог-маммолог предупредил, что раковые опухоли могут скрываться даже за фиброаденомой размером два-три миллиметра.

«Благодаря диагностическим операциям по удалению фиброаденомы я выявлял рак молочной железы на раннем этапе. И по факту, решение пациенток удалить образование спасало им жизнь. Лучше провести небольшую операцию и решить все проблемы, чем ждать роста и в конечном итоге столкнуться с совершенно другой, более серьезной проблемой», — писал в своем Telegram-канале Данаил Фазлиев.

Ранее маммолог Ярослав Колосовский развеял мифа вокруг рака груди. Он отметил, что травмы и бюстгальтеры с косточками не могут спровоцировать появление злокачественной опухоли.

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Вера Владзиевская
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