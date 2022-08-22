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В российском регионе младшеклассник пригласил друзей и сжег квартиру

В Нижегородской области младшеклассник пригласил друзей и сжег родительскую квартиру

Фото: Shutterstock

В Приокском районе Нижегородской области младшеклассник пригласил друзей и сжег родительскую квартиру. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

По предварительным данным, отец ребенка был в это время на работе, а мать находилась в больнице. Пока друзья отдыхали, мальчик зажигал и гасил спички на кухне. В какой-то момент искра попала на тюль. Пламя перекинулось на стены, а из окон повали густой дым. Российские школьники смогли самостоятельно выбраться, они не пострадали. В квартире выгорело 18 квадратных метров.

Ранее школьники из Красноярского края сожгли дом и баню учителя ради съемки видео в TikTok. В инциденте никто не пострадал, однако дом спасти не удалось. Против подростков возбудили уголовное дело.

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Анна Щербакова
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