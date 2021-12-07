Красноярские школьники сожгли дом учителя ради тик-токов

Школьники из Красноярского края сожгли дом и баню учителя ради съемки видео в TikTok

Красноярские школьники сожгли баню и дом своего учителя ради видео в TikTok. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, череда поджогов началась 30 октября, когда шестнадцатилетние Богдан и Владислав сожгли баню своего учителя по физике Михаила, расположенную в поселке Памяти 13 борцов. Через пару дней они вернулись и попытались сжечь крыльцо, однако его удалось потушить.

«На этом череда поджогов не закончилась: облили бензином дом, чиркнули спичкой и наблюдали фаер-шоу», — сообщает Mash.

В инциденте никто не пострадал, однако дом спасти не удалось. Соседи учителя физики уверяют, что молодые люди подожгли здание, чтобы снять видео в TikTok.

Сайт МВД по Красноярскому краю сообщает, что против подростков сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Им грозит до 5 лет.

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