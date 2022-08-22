В День флага России на Поклонной горе прошел флешмоб

В Москве на Поклонной горе состоялся флешмоб в честь российского флага

В День государственного флага в Москве в Парке Победы на Поклонной горе прошла традиционная церемония поднятия триколора — одного из самых больших российских флагов, который хранится в фондах Музея Победы.

А затем впервые в истории на площади перед музеем 200 волонтеров и активистов общественных движений развернули флаг, части которого привезли из всех регионов нашей страны. Всего частей — 90, пять из них — из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. На каждой привезенной части флага от руки

написаны пожелания из регионов.

Председатель российского Союза молодежи, член общественной палаты Павел Красноруцкий рассказал «Ленте.ру», что было решено получить из разных регионов страны небольшие отрезки флага, собрать их вместе и организовать флешмоб, «чтобы тем самым показать, что мы едины, наша страна единая, мощная и непобедимая».

А руководитель «Волонтеров Победы» города Москвы Екатерина Золяева считает День флага — одним из самых главных праздников страны, как и День Победы. «Только уважая наши государственные знаки, мы можем помнить наше прошлое, чтить настоящее и с верой смотреть в будущее», — уверена она. По ее словам, сегодня общественники и активисты «с удовольствие собрались, чтобы собрать лоскуты нашего прекрасного флага в единое полотно».

По словам заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, присутствовавшего на церемонии, День флага - этот праздник одного из символов суверенитета России, день, который обозначает непрерывность и единство истории нашей страны, о чем говорит президент страны. Наш флаг, считает он, также символизирует и единство многонациональных народов России, победу ее свободы и суверенитета. «Это борьба идет и сегодня, и, мне кажется, в этот день, когда поднимается триколор надо всей нашей страной, всем должно быть понятно: в этой борьбе победа будет за нами», — заявил Петр Толстой.

День Государственного флага Российской Федерации стал официальным праздником страны в 1994 году указом президента РФ. Он посвящен возрожденному флагу России и отмечается ежегодно 22 августа.

