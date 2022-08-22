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Появилось видео с задержанным ФСБ смертником

Появилось видео с задержанным ФСБ смертником, планировавшим теракт в Индии

Появилось видео с задержанным ФСБ смертником, планировавшим теракт в Индии. На опубликованных РИА Новости кадрах мужчина подтверждает ранее полученные данные: с апреля по июнь 2022 года он находился на территории Турции, где был завербован одним из главарей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в качестве смертника.

Также преступник подтвердил, что Россия была для него лишь точкой транзита.

Ранее уже сообщалось, что ФСБ задержала члена ИГ, который планировал теракт.

Леонид Микуляк
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