Появилось видео с задержанным ФСБ смертником, планировавшим теракт в Индии

Появилось видео с задержанным ФСБ смертником, планировавшим теракт в Индии. На опубликованных РИА Новости кадрах мужчина подтверждает ранее полученные данные: с апреля по июнь 2022 года он находился на территории Турции, где был завербован одним из главарей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в качестве смертника.

Также преступник подтвердил, что Россия была для него лишь точкой транзита.

Ранее уже сообщалось, что ФСБ задержала члена ИГ, который планировал теракт.