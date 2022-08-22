ФСБ задержала в России готовившего теракт смертника ИГ

ФСБ задержала в России члена ИГ, который планировал теракт в Индии

ФСБ задержала члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), который планировал теракт. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает РИА Новости.

Силовики полагают, что выходец из Центральной Азии хотел совершить самоподрыв, чтобы убить одного из представителей правящих кругов Индии. В страну смертник намеревался попасть через Россию из Турции, где его завербовал один из главарей ИГ.

По версии силовиков, иностранец находился на территории Турции с апреля по июнь 2022 года. Там он был завербован одним из главарей ИГ в качестве смертника. При этом ФСБ отмечает, что «идеологическая обработка» мужчины проводилась дистанционно посредством мессенджера Telegram и в ходе личных встреч в Стамбуле с представителем ИГ.

В ФСБ также отметили, что террорист присягнул на верность амиру ИГ, после чего ему поставили задачу выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения теракта.

Ранее сообщалось, что представлявшийся сотрудником ФСБ мошенник обманул россиян на 1,8 миллиона рублей, предлагая помочь им избежать службы в армии. За несколько месяцев лжесотрудник ФСБ получил около 1,8 миллиона рублей, однако с отсрочкой так никому и не помог.