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Представлявшийся сотрудником ФСБ охранник обманул россиян на 1,8 миллиона рублей

Москвич решил помочь знакомым «откосить» от службы в армии и передал их деньги мошеннику

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Представлявшийся сотрудником ФСБ охранник филармонии обманул россиян на 1,8 миллиона рублей, предлагая помочь им «откосить» от службы в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В 2020 году мужчина, проживающий в столице, решил организовать бизнес и помогать своим знакомым «откосить» от армии. Он познакомился с сотрудником ФСБ, заявившем о множестве связей, которые могут помочь с отсрочкой.

Так москвич, работая посредником, брал деньги за оформление документов со своих знакомых и отдавал их своему новому приятелю из силовых структур. За несколько месяцев сотрудник ФСБ получил около 1,8 миллиона рублей, однако с отсрочкой так никому и не помог, ссылаясь на трудностями с документами.

В один момент, попросив еще 60 тысяч и получив их, силовик внезапно пропал. После его посредник выяснил, тот работал не в ФСБ, а охранником филармонии. Москвичу пришлось обратиться в полицию, чтобы вернуть деньги своих знакомых.

Ранее в городе Междуреченск Кемеровской области мужчина заработал десятки миллионов рублей на продаже несуществующих квартир, из-за чего попал под суд.

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Никита Абрамов
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