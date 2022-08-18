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Россиянин заработал миллионы на продаже несуществующих квартир и попал под суд

Житель Кемеровской области продал несуществующие квартиры на 66 млн руб. и попал под суд
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В городе Междуреченск Кемеровской области мужчина заработал десятки миллионов рублей на продаже несуществующих квартир и попал под суд. Пострадавшими по делу признаны 62 человека, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, 55-летний россиянин был генеральным директором строительной фирмы, которая обязалась построить и ввести в эксплуатацию 12-этажный жилой дом в городе. «Организация заключала предварительные договоры на куплю-продажу квартир по ценам ниже рыночных, не имея разрешения на строительство и рассчитанной сметной стоимости проекта», — уточнили в МВД.

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Отмечается, что документы в установленном порядке не регистрировались и не могли являться основанием для предоставления жилплощади дольщикам — им выдавались лишь квитанции, а средства поступали в личное распоряжение мошенника. При этом строительная компания регулярно объявляла о переносе срока сдачи объекта на более позднее время и неоднократно меняла планы по количеству этажей здания. Для конспирации обвиняемый также основал жилищно-строительный кооператив, который продолжал заключать договоры долевого строительства.

Обязательства перед дольщиками исполнены не были, итоговая сумма ущерба оценивается в 66 миллионов рублей. В июле 2021 года экс-руководитель компании-застройщика был задержан в Москве и по решению суда заключен под стражу. На мужчину завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». «Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы», — пояснили в региональном МВД.

Ранее в Госдуме рассказали о росте случаев мошенничества с жильем. Причину участившихся преступлений с недвижимостью первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев видит в отсутствии контроля за законностью сделок.

Нина Ташевская
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