В Госдуме рассказали о росте числа афер с жильем

Депутат Кошелев: аферы с жильем происходят из-за отсутствия контроля за законностью сделок

Аферы с недвижимостью происходят чаще из-за отсутствия контроля за законностью сделок. О том, почему в России выросло число случаев мошенничества с жильем, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, его слова передают «Известия».

Кошелев отметил, что в законодательстве отсутствует понятие «риелтор», а вместе с этим и система доступа на рынок, чем пользуются мошенники и некомпетентные специалисты. Кроме того, граждане зачастую пытаются сэкономить на риелторах. Аферисты нередко используют пустые квартиры, собственник которых умер или находится в длительном отъезде. Они показывают клиенту поддельную доверенность и другие документы, получив доступ в квартиру путем взлома. Такая схема работает как при продаже, так и при сдаче жилья в аренду.

Госдума разрабатывает законодательные механизмы формирования правового поля деятельности риелторов и рассматривает введение обязательного лицензирования в качестве системы допуска на рынок. Как отметил Кошелев, особое внимание стоит обратить на цифровизацию процесса заключения договора. «Цифровая сделка защитит стороны от подлога документов и подделки подписей. Рынок должен стать прозрачным и безопасным для граждан», — пояснил он.

В июне в России нашли способ избавиться от черных риелторов. Ради этого власти хотят запретить продажу жилых долей, площадь которых не превышает шесть квадратных метров.