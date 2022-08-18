Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Госдуме рассказали о росте числа афер с жильем

Депутат Кошелев: аферы с жильем происходят из-за отсутствия контроля за законностью сделок

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Аферы с недвижимостью происходят чаще из-за отсутствия контроля за законностью сделок. О том, почему в России выросло число случаев мошенничества с жильем, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, его слова передают «Известия».

Кошелев отметил, что в законодательстве отсутствует понятие «риелтор», а вместе с этим и система доступа на рынок, чем пользуются мошенники и некомпетентные специалисты. Кроме того, граждане зачастую пытаются сэкономить на риелторах. Аферисты нередко используют пустые квартиры, собственник которых умер или находится в длительном отъезде. Они показывают клиенту поддельную доверенность и другие документы, получив доступ в квартиру путем взлома. Такая схема работает как при продаже, так и при сдаче жилья в аренду.

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Госдума разрабатывает законодательные механизмы формирования правового поля деятельности риелторов и рассматривает введение обязательного лицензирования в качестве системы допуска на рынок. Как отметил Кошелев, особое внимание стоит обратить на цифровизацию процесса заключения договора. «Цифровая сделка защитит стороны от подлога документов и подделки подписей. Рынок должен стать прозрачным и безопасным для граждан», — пояснил он.

В июне в России нашли способ избавиться от черных риелторов. Ради этого власти хотят запретить продажу жилых долей, площадь которых не превышает шесть квадратных метров.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Раскрыты причины отказа Запада предлагать новые санкции против России
Минобороны заявило о планах ВСУ по «ликвидации» аварии на Запорожской АЭС
Минобороны заявило о готовящейся провокации Киева на Запорожской АЭС
В Госдуме рассказали о росте числа афер с жильем
Блогерша сделала татуировку и оказалась на костылях
Россия оценила необходимость привлечения третьих стран к ситуации с зерном
«Смотрящий» за Казанью Вадим Липский задержан за похищение человека
Россиянам раскрыли стоимость шопинг-туров в Белоруссию
Синоптик назвал сроки сохранения запаха гари в Москве из-за пожаров под Рязанью
Канада предоставит Украине финансовую помощь на закупку газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.