В России нашли способ избавиться от черных риелторов

В России запретят продавать маленькие жилые доли ради избавления от черных риелторов

В России нашли способ решить проблему черных риелторов — ради этого власти хотят запретить продавать маленькие жилые доли, площадь которых не превышает шесть квадратных метров. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме во II чтении, сообщают «Известия».

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отметил, что нововведение не поможет полностью избавиться от мошенников, однако уменьшит их количество. Черные риелторы обычно ищут социально неблагополучных граждан, пенсионеров и потерявших работу, которые готовы за беспроцентные деньги продать микродолю недвижимости.

За относительно небольшую плату злоумышленники получают законное право находиться в квартире. Они намеренно осложняют жизнь собственника и в итоге выселяют его, получая легальное право продать объект. Законопроект увеличит размер суммы, которую должен будет заплатить мошенник за право доступа — вместо 100 тысяч рублей черным риелторам придется отдать хозяину жилья 200-300 тысяч. Однако, по мнению Склянчука, поправки не остановят мошенников.

В феврале россиян предупредили о риске лишиться дачи из-за мошенников. Юрист Артем Половинкин посоветовал подать заявку в Росреестр, чтобы все сделки с недвижимостью совершались только при личном участии владельца.