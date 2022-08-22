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Умер звезда «Безумного Макса» Винсент Джил

В возрасте 83 лет умер звезда «Безумного Макса» Винсент Джил

Кадр: фильм «Стоун»

Австралийский актер Винсент Джил умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Independent.

Детали произошедшего не уточняются. Смерть кинозвезды подтвердил его коллега Пол Джонстон в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «К сожалению, это правда. Винс Джил покинул нас. Он был совсем слабым в последнее время, и, к счастью, его тело больше не сковывает его», — написал он.

Джил родился в Сиднее в 1939 году. Свою первую роль актер получил в 1966 году и до начала нулевых работал на австралийском телевидении и в кино. Наибольшую популярность ему принесла роль гонщика по прозвищу Ночной Ездок в фильме «Безумный Макс» (1979). Он также известен по проектам «Стоун», «Крик в темноте», «Расплавленное тело», «Банк» и «Отдел убийств».

Ранее стало известно о смерти актера из фильмов Стэнли Кубрика Леона Витали.

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Дениза Мацаева
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