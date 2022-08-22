В возрасте 74 лет умер актер из фильмов Стэнли Кубрика Леон Витали

Ушел из жизни британский актер Леон Витали. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Витали скончался на 75-м году жизни. Причины смерти не раскрываются.

О кончине актера сообщили на странице, посвященной режиссеру Стэнли Кубрику, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «С величайшим прискорбием сообщаем о том, что талантливый Леон Витали, главная опора большинства фильмов Кубрика, мирно скончался прошлой ночью. Соболезнуем его семье и всем, кто знал и любил его», — сказано в сообщении.

Витали познакомился с Кубриком в 1974 году, когда ему предложили роль лорда Буллингдона в фильме «Барри Линдон». Позднее актер снялся и выступил в качестве ассистента режиссера в картинах «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» и «Сияние». Среди других проектов Леона — «Как малые дети», «Ромео и Джульетта», «Виктор Франкенштейн».

Ранее стало известно о смерти актрисы Вирджинии Паттон.