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Умерла актриса Вирджиния Паттон

В возрасте 97 лет умерла американская актриса Вирджиния Паттон

Фото: CBS / Getty Images

Ушла из жизни американская актриса Вирджиния Паттон. Об этом сообщает Variety.

Паттон скончалась на 98-м году жизни в Олбани, штат Джорджия. Подробности произошедшего не приводятся.

Смерть актрисы подтвердила ее коллега Кэролин Граймс в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «У нас появился еще один ангел — Вирджиния Паттон Мосс. Ей было 97 лет, — написала она. — Нам будет ее не хватать!»

Паттон родилась в Кливленде, штат Огайо, в 1925 году. Свою карьеру актрисы она начала еще будучи студенткой, играя в пьесах и в полнометражных фильмах. Самым известным проектом с участием Паттон стала картина «Эта прекрасная жизнь» (1946) режиссера Фрэнка Капры. После своего выхода фильм не имел успеха у публики, однако позднее приобрел широкую популярность. Впоследствии картину стали традиционно транслировать на американском телевидении в канун Рождества.

Ранее стало известно о смерти заслуженной артистки России Марины Адашевской.

Дениза Мацаева
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