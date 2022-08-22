Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская

На 96-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Марина Адашевская

На 96-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса Большого драмтеатра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге (БДТ) Марина Адашевская. Об этом сообщается в пресс-службе БДТ.

Адашевская ушла из жизни в воскресенье, 21 августа. Причины смерти актрисы не уточняются.

«Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая, Марина Константиновна всегда была предана театру. Весь театр очень любил Марину Константиновну, а она отвечала взаимностью, всегда была спокойна, улыбчива и доброжелательна — именно такой она и останется в нашей памяти», — заявили представители культурного учреждения.

Марина Адашевская родилась 4 мая в 1927 году в Санкт-Петербурге. В возрасте 23 лет начала работу в Большом драматическом театре (БДТ) имени Г.А.Товстоногова и стала одной из старейших актрис учреждения. Артистка сыграла в таких спектаклях, как «Синьор Марио пишет комедию», «Ханума», «Идиот», «Дом, где разбиваются сердца» и многих других.

Ранее народный артист России Николай Лебедев умер в возрасте 100 лет.

