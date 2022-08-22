Джордж Мартин выступал за продление «Игры Престолов» на несколько сезонов вперед

Писатель Джордж Мартин выступал за продление сериала «Игра Престола» до 13-го сезона

Американский писатель-фантаст и автор серии романов «Песнь Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин рассказал, что хотел продлить сериал «Игра престолов» еще на несколько сезонов. Его слова приводит The Wall Street Journal.

Мартин признался, что ожидал от шоураннеров продолжения истории, однако сценаристы Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс решили завершить шоу после восьми сезонов.

«Я выступал за то, что [в сериале] должно быть как минимум 10 сезонов, а может быть и 12, и 13 [сезонов]», — заявил писатель, добавив, что практически не участвовал в работе над последними сезонами. Единственным его вкладом было «создание вселенной, истории и всех персонажей».

Уточняется, что события сериала «Игра Престолов» выходили за рамки сюжетной линии, установленной книгами, поскольку произведение еще не было дописано до конца. Сейчас же, по словам фантаста, он оказывает большее влияние на проект «Дом Дракона», чем на оригинальное шоу.

Ранее Мартин намекнул на то, что был отстранен от разработки последних сезонов сериала «Игра Престолов». Он писал и зачитывал сценарии, консультировал шоураннеров по вопросам кастинга, однако ближе к финалу шоу его вовлеченность в рабочие процессы снизилась, утверждал писатель.