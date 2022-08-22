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В Москве обнаружили похожий на гранату предмет возле жилого дома

На севере Москвы около жилого дома нашли похожий на ручную гранату предмет

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На севере Москвы нашли предмет, похожий на ручную гранату. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным агентства, находку обнаружили около жилого дома на улице Прянишникова. На огороженном месте происшествия работают саперы и кинологи.

Ранее в Оренбурге местный житель обнаружил противопехотную мину у своего дома. Прибывшим специалистам Росгвардии удалось установить, что мина учебная и опасности не представляет.

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Екатерина Власова
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