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Россиянин нашел во дворе своего дома противопехотную мину

В Оренбурге местный житель нашел во дворе своего дома противопехотную мину

Фото: управление Росгвардии по Оренбургской области

В Оренбурге местный житель обнаружил противопехотную мину у своего дома. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает KP.RU.

По данным издания, оренбуржец работал с землей во дворе и нашел необычный предмет. Он тут же сообщил в полицию о подозрительной находке. Прибывшим специалистам Росгвардии удалось установить, что мина учебная и опасности не представляет. После этого они передали ее местным правоохранителям для проверки.

Ранее стало известно, что в Подмосковье рядом с местом взрыва в гаражах нашли гранату РГД-5.

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Екатерина Власова
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