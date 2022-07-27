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В Подмосковье рядом с местом взрыва в гаражах нашли гранату РГД-5

В Сергиевом Посаде рядом с местом взрыва в гаражах нашли гранату РГД-5

Фото: Telegram-канал «Mash»

В поселке Лоза в гаражах обнаружили гранату РГД-5. Об этом в среду, 27 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

В настоящее время полицейские оцепили место с опасной находкой, также там работают спасатели. На гранате нет чеки и скобы, но силовики предупреждают, что она может быть опасна.

Ранее стало известно, что три человека погибли в результате взрыва в гараже в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел в гаражном кооперативе «Восточный» на Железнодорожной улице. Взрывом также повредило соседний гараж.

Тела погибших были обнаружены экстренными службами во время разбора завалов, их личности устанавливаются.

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Екатерина Власова
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