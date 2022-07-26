Три человека погибли при взрыве в гараже в Подмосковье

В подмосковном Сергиевом Посаде при взрыве в гараже погибли три человека

Три человека погибли в результате взрыва в гараже в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации авторов поста, инцидент произошел в гаражном кооперативе «Восточный» на Железнодорожной улице. Взрывом также повредило соседний гараж.

Тела погибших были обнаружены экстренными службами во время разбора завалов, их личности устанавливаются. Спасатели продолжают поисковую операцию.

Ранее взрыв произошел в гараже в городе Коврове Владимирской области. В результате происшествия пострадали четыре человека, трех из них госпитализировали в реанимацию.