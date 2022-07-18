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Трое россиян попали в реанимацию после взрыва в гараже

В Коврове Владимирской области произошел взрыв в гараже, четверо пострадали
Место происшествия

Место происшествия. Кадр: Gorodkovrov.ru

В Коврове Владимирской области произошел взрыв в гараже — в результате в реанимацию попали трое россиян. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По его данным, при взрыве пострадали четыре человека, два из которых — сотрудники поисково-спасательного отряда. Они приехали на вызов владельца гаража, который не смог открыть дверь. В момент вскрытия произошел взрыв. После этого началось возгорание.

Пострадавших госпитализировали, один человек находится в тяжелом состоянии. «У гражданских площадь ожогов достаточно большая, в реанимации находятся три человека», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время сотрудники оперативных служб разбирают завалы. Всего из-за взрыва пострадали восемь гаражей.

Ранее мощный взрыв произошел на заправке в поселке Кузоватово Ульяновской области. Тогда пострадали пять человек. На кадрах с момента взрыва видно образование огромного пламени и дыма.

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Анастасия Шейкина
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