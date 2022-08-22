Взятых в заложники сотрудников российского СИЗО освободили

Двое взятых в заложники заключенными сотрудников СИЗО в Кемерове освобождены

Двое сотрудников следственного изолятора в Кемерове, которые при осмотре камер были взяты в заложники заключенными, освобождены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.

«В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал», — заявили в пресс-службе. Там добавили, что обвиняемых в СИЗО было восемь человек, все они обвиняются по тяжким преступлениям.

Ранее в Кемерово арестанты СИЗО-1 захватили троих сотрудников в заложники и потребовали вызвать сотрудников прокуратуры и ФСИН. Во время обхода камер восемь заключенных напали на двух женщин и мужчину из числа персонала изолятора и затащили их в помещение. Арестанты вооружены деревянными палками и металлическим уголком.