Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Арестанты российского СИЗО взяли в заложники сотрудников

Арестанты СИЗО Кемерова взяли в заложники троих сотрудников и требуют вызвать прокуроров

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Кемерово арестанты СИЗО-1 захватили троих сотрудников в заложники и требуют вызвать сотрудников прокуратуры и ФСИН. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, во время обхода камер восемь заключенных напали на двух женщин и мужчину из числа персонала изолятора и затащили их в помещение. Арестанты вооружены деревянными палками и металлическим уголком.

Сообщается, что одну из захваченных сотрудниц СИЗО удалось освободить.

Заключенные требуют предоставить им сотовые телефоны, а также вызвать на место сотрудников прокуратуры и руководителей тюремного ведомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обещании Шольца Путину не принимать Украину в НАТО 30 лет
Известный писатель назвал отличительные качества москвичей
Деннис Родман приедет в Россию ради баскетболистки Грайнер
Бабушка оценила откровенный наряд внучки и прославилась в сети
Погибшими в ДТП в Ульяновской области оказались граждане Киргизии
Лайфхак блогерши с полотенцем в душе отеля смутил пользователей сети
Врач раскрыла правила выбора букета к празднику
Арестанты российского СИЗО взяли в заложники сотрудников
В Госдуме оценили предложение профсоюзов страховать от потери работы
Запад заявил о «непоколебимой» поддержке Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.