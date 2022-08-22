В Чебоксарах собрали самый большой в России хоровод из 12 тысяч человек

В День города в Чебоксарах собрали хоровод из 12,7 тысячи человек

В Чебоксарах в честь празднования Дня города собрали самый большой в России хоровод, в котором приняли участие 12,7 тысячи человек. Об этом сообщает KP.RU.

Как рассказал глава администрации города Денис Спирин, люди выстроились вдоль чебоксарского залива. В расстановке людей участвовало 350 волонтеров. Отмечается, что достижение внесут в Книгу Рекордов России.

Ранее в августе в Чебоксарах впервые прошла детская регата. Мероприятие приурочили к празднованию Дня города. Для юных спортсменов провели открытые тренировки, мастер-классы по завязыванию узлов и управлению яхтой.