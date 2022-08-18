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В Чебоксарах пройдет первая детская регата

В Чебоксарском заливе 19 августа пройдет первая регата для детей от 7 до 12 лет

Фото: Shutterstock

В Чебоксарах 19 августа пройдет первая детская регата, приуроченная к празднованию Дня города. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Так, с 16 до 19 часов для юных спортсменов проведут открытые тренировки, мастер-классы по завязыванию узлов и управлению яхтой. Мероприятие пройдет в акватории Чебоксарского залива. К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 12 лет.

Ранее правительство Удмуртии сообщило, что в Ижевске с 2 по 4 сентября впервые пройдет открытый кубок по парусному спорту. Принять участие в состязаниях смогут как взрослые, так и подростки в присутствии родителей или опекунов.

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Мария Гейн
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