В Чебоксарах пройдет первая детская регата

В Чебоксарском заливе 19 августа пройдет первая регата для детей от 7 до 12 лет

В Чебоксарах 19 августа пройдет первая детская регата, приуроченная к празднованию Дня города. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Так, с 16 до 19 часов для юных спортсменов проведут открытые тренировки, мастер-классы по завязыванию узлов и управлению яхтой. Мероприятие пройдет в акватории Чебоксарского залива. К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 12 лет.

Ранее правительство Удмуртии сообщило, что в Ижевске с 2 по 4 сентября впервые пройдет открытый кубок по парусному спорту. Принять участие в состязаниях смогут как взрослые, так и подростки в присутствии родителей или опекунов.

