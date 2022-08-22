Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Кошка родила редчайшего двуликого котенка

New York Post: кошка в США родила котенка с двумя головами

Кошка в американском городе Гаррисон, штат Арканзас, родила редчайшего двуликого котенка. Об этом сообщает New York Post.

Хозяйка котенка Ариэль Контрерас рассказала, что занималась стиркой, когда ее кошка неожиданно начала рожать. Женщина позвала мужа. Второй котенок оказался двуликим. «Когда он появился на свет, мой муж сказал: "Дорогая, у него две головы"», — вспоминает американка.

Необычному котенку дали кличку Харви в честь персонажа вселенной DC Comics Харви Дента. Генетическое отклонение, которое привело к развитию у животного двух мордочек, называется дипрозопия и связано с избыточным производством белка в матке. Харви оказался крупнее других котят и чувствует себя хорошо.

Материалы по теме:
Мешки из клеток Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Мешки из клетокЗачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
7 февраля 2017
Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот
Чудовища существуютИногда звери едят людей, а не наоборот
20 декабря 2017

«У него все общее, за исключением двойного черепа», — сказал ветеринар Тим Эддис. Он пояснил, что обе половины котенка функционируют совместно, то есть можно кормить любой из двух ртов, и животное будет получать питательные вещества. Ветеринар не стал оценивать вероятность того, что котенок выживет, но шанс, по его словам, есть.

Известно множество случаев появления на свет котят с дипрозопией, однако большинство из них погибали вскоре после рождения. Тем не менее, один из таких котят в штате Массачусетс прожил 15 лет.

Ранее сообщалось, что в провинции Лампанг на севере Таиланда умер двуликий котенок. Он прожил всего четыре дня.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Предполагаемая убийца дочери Дугина оказалась бойцом полка «Азов»
Викторию Бекхэм уличили в новой пластике на фото без макияжа
Врач оценила опасность смога для здоровья человека
Угрозу дефолта в США объяснили
Сыгравший Гэндальфа актер пообещал пранкерам приехать на гей-парад имени Бандеры
Кошка родила редчайшего двуликого котенка
В петербургском комитете начались обыски по делу о сносе исторических зданий
Создана сверхтонкая электронная кожа
МИД России потребовал от МИД Албании информацию о задержанных россиянах
Кардиолог предупредил россиян об опасности «пивного сердца»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.