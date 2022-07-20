Редчайший двуликий котенок прожил четыре дня и умер

Daily Mail: в Таиланде умер редчайший двуликий котенок

В провинции Лампанг на севере Таиланда. умер редчайший двуликий котенок. Он прожил всего четыре дня, сообщает издание Daily Mail.

О смерти питомца его хозяин, 29-летний таиландец Ануват, объявил в соцсети. «Не знаю, что пошло не так, — написал он. — В час ночи ему стало трудно дышать, и я накрыл его одеялом. Когда в половину шестого я заглянул под одеяло, он больше не дышал».

Необычное животное появилось на свет 17 июля. По словам Анувата, проблемы начались еще до его рождения. Мать котенка никак не могла окотиться, поэтому ее пришлось отвезти в ветеринарную клинику для кесарева сечения.

У новорожденного оказалось две морды, четыре глаза, два носа, два рта и два уха. Одну сторону котенка Ануват назвал «Мешок серебра», а другую — «Мешок золота».

Первоначально мужчина не рассчитывал, что котенок уцелеет, поскольку животные с подобными отклонением, как правило, умирают всего через несколько часов после рождения. Однако тот отчаянно цеплялся за жизнь, поэтому у Анувата появилась надежда, что его удастся спасти.

Котенок умер 20 июля. «Покойся с миром, малютка, тебе больше не нужно страдать, — написал Ануват после его смерти. — И, пожалуйста, переродись снова. Мы сделали все, что могли».

Ранее сообщалось, что в провинции Ратбури, Таиланд, появился на свет еще один двуликий котенок. У новорожденного были проблемы с дыханием, однако ветеринар провел ему стимуляцию легких, после чего котенок окреп и смог нормально дышать.