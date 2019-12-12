Редкий двуликий котенок появился на свет в Таиланде

В Таиланде появился на свет двуликий котенок. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Инцидент произошел в одной из деревень провинции Ратбури. Хозяйка животного, 52-летняя Чабапраи Нилпет (Chabaprai Nilpet) рассказала, что в понедельник, 9 декабря, у ее персидской кошки начались роды. Она произвела на свет одного котенка, но не смогла самостоятельно родить остальных.

Нилпет отправилась с питомцем в ветеринарную клинику, где кошке сделали кесарево сечение. Врачи извлекли двух котят, у одного из которых оказалось две морды. У новорожденного были проблемы с дыханием, однако ветеринар провел ему стимуляцию легких, после чего котенок окреп и смог нормально дышать. Врач отметил, что это очень редкая мутация.

Хозяйка кормит необычного котенка из шприца, поскольку у него не получается сосать молоко у матери. «Я назвала его левую мордочку "золото", а правую — "серебро". Я буду очень тщательно заботиться о нем, чтобы он прожил максимально долго, потому что никогда не видела такой диковинной кошки», — призналась Нилпет.

Ранее сообщалось, что в США ветеринар спас котенка с двумя мордами. Животное появилось на свет с одной головой, двумя ртами, двумя носами и четырьмя глазами.

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