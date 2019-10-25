Редкая двухголовая змея вырвалась на свободу и уползла

Видео: @PDChina / Twitter

Фермер из китайского города Шэньчжоу, провинция Хэбэй, поймал двухголовую змею. Об этом сообщает UPI.

Необычное пресмыкающееся попалось ему на глаза, когда ползло по его двору. Мужчина поймал его и посадил в горшок, чтобы показать родственникам и соседям.

Позднее змее удалось опрокинуть сосуд. После этого она выбралась на волю и уползла.

В августе сообщалось, что в американском городе Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина, обнаружили двухголовую черепаху. В Facebook фотография пресмыкающегося собрала тысячи лайков, репостов и комментариев.

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