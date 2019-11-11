Найден котенок с двумя носами и четырьмя глазами

В США ветеринар выходил котенка с двумя мордами по кличке Дуо. Об этом сообщает информационный портал Inside Edition.

Дуо родилась с одной головой, двумя ртами, двумя носами и четырьмя глазами из-за генетического отклонения. Мутация, называемая дипрозопией, связана с аномальной активностью гена, который отвечает за ширину морды животного.

Ветеринар из американского штата Калифорния Ральф Тран (Ralph Tran) приютил необычного котенка, когда тому было всего несколько недель. Он кормил Дуо через катетер и шприц, пока животное не научилось есть самостоятельно. «Ухаживать за Дуо было одновременно интересно и сложно», — признается врач.

Котенок, которому исполнилось четыре месяца, сделал существенный прогресс. Теперь Дуо может есть двумя ртами, она активная и ласковая. «Она бежит к своей миске со всех ног и мурлычет, пока ест», — рассказывает Тран.

«Она резвится с игрушками, котами и со мной, — отмечает ветеринар. — По вечерам я позволяю ей побегать по дому и поиграть с котами. После этого она всегда приходит ко мне, следует за мной хвостом и ждет, когда я ее поглажу». По мнению врачей, Дуо придется перенести операцию на двух средних глазах. Кроме того, она гораздо меньше котят ее возраста.

«Может у нее и есть отклонения, и ей приходится сталкиваться с трудностями, но она любит жить и играть. Она радуется всему, что ей показываешь», — заключил Тран.

В 2017 году сообщалось, что в Восточно-Капской провинции ЮАР родился котенок с двумя носами, двумя ртами и тремя глазами. Котенок по имени Бетти Би с трудом принимал пищу из-за генетического отклонения. Хозяева оставили его в живых и отдали в приют для домашних животных. Там питомца удалось выходить.

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