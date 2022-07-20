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Кошка родила редчайшего двуликого котенка

Daily Mail: редкий котенок с двумя мордами родился в Таиланде

Фото: BG-news

В провинции Лампанг на севере Таиланда кошка родила редчайшего двуликого котенка. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 29-летнего Анувата, проблемы с необычным котенком начались еще до его рождения. Его мать никак не могла окотиться, поэтому ее пришлось отвезти в ветеринарную клинику для кесарева сечения. Когда ветеринары показали мужчине котенка с двумя мордами, он был в шоке.

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Поскольку животным с двумя мордами редко удается прожить дольше одного дня, Ануват думал, что котенок скоро умрет. При этом увидев, как тот борется за жизнь, он начал усиленно заботиться о нем. По его словам, сначала он собирался отдать котят кому-то, у кого было бы больше опыта в уходе за ними, но затем передумал, так как понял, что ни у кого нет опыта ухода за двуликим котенком.

Я почти не спал с момента его рождения, потому что он не мог самостоятельно держать голову поднятой, и ему постоянно требовалось внимание. Это большая ответственность, как будто это человеческий ребенок

Ануватхозяин котенка с двумя мордами

У новорожденного две морды, четыре глаза, два носа, два рта и два уха. Сейчас он чувствует себя хорошо и счастливо пьет молоко. Одну сторону котенка Ануват назвал «Мешок серебра», а другую — «Мешок золота».

Ранее сообщалось, что в провинции Ратбури, Таиланд, появился на свет еще один двуликий котенок. У новорожденного были проблемы с дыханием, однако ветеринар провел ему стимуляцию легких, после чего котенок окреп и смог нормально дышать.

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Алиса Дмитриева
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