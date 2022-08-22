Россиянка побила врача за отказ выдать больничный ее дочери из-за ресниц

В Кировске суд вынес приговор женщине, ударившей врача за отказ выдать больничный лист

В Кировске суд вынес приговор местной 42-летней жительнице, которая напала на врача и побила его до сотрясения головного мозга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подсудимая признана виновной по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью должностному лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности»). Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов.

Преступление было совершено днем 22 октября 2021 года в «Апатитско-Кировской центральной городской больнице». Женщина ворвалась в кабинет офтальмолога и ударила его кулаком в лицо, отчего у него произошло сотрясение мозга. Причиной нападения стал его отказ выдать больничный лист 22-летней дочери подсудимой. Девушка нарастила ресницы и под этим предлогом решила не ходить на работу, пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.