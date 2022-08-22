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Жителю Литвы ограничили свободу из-за оскорбления русских

Литовца осудили на четыре месяца ограничения свободы за призывы к расправе над русскими

Фото: Shutterstock

Жителя литовского города Таураге приговорили к четырем месяцам ограничения свободы за призывы к расправе над русскими, которые тот оставлял в социальных сетях. Ему также назначили штраф в размере 500 евро, сообщает Delfi.

По данным литовского суда, гражданин Литвы «публично призывал к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделяя их по национальному признаку, призывал к насилию в отношении этих людей, а также насмехался над русскими, вызывал ненависть к ним».

Оскорбление содержалось в комментарии мужчины к публикации, посвященной реакции президента Литвы Гитанаса Науседы на начало спецоперации на Украине.

Один из читателей обратился в полицию, та провела расследование и передала дело в суд.

Ранее в Эстонии суд приговорил мужчину к трем месяцам тюремного заключения за топтание флага Украины. Ему также назначили выплатить стоимость судебного разбирательства в размере 490,5 евро.

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Василий Мека
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