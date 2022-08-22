В Эстонии приговорили мужчину к тюрьме за топтание украинского флага

ERR: суд в Эстонии приговорил мужчину к трем месяцам тюрьмы за топтание украинского флага

Суд в Эстонии приговорил мужчину к трем месяцам тюремного заключения за топтание флага Украины. Об этом сообщает портал ERR.

В суд предоставили видео с эстонцем, на котором он наступает на флаг и вытирает о него ноги. На записи он также подтверждает, что доволен топтанием по символу страны. «Харьюский уездный суд признал 50-летнего Александра Ханнинена виновным в осквернении государственного флага Украины», — сообщили в суде.

В досудебном порядке Ханнинен не признал вину, поскольку утверждал, что под его ногами был произвольный кусок ткани, напоминающий флаг Украины. Тем не менее к моменту слушания он решил признать свою вину и выразить сожаления о содеянном.

В связи с этим суд сократил тюремное заключение на треть. Отмечается, что преступление было совершено в течение испытательного срока, поэтому приговор предыдущего решения был добавлен к одному году и трем месяцам лишения свободы. Комбинированное наказание было заменено общественными работами длительностью 510 часов, которые нужно выполнить в течение двух лет.