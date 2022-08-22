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Российский суд арестовал гражданина Ливии по делу об оружии массового поражения

В Москве суд арестовал гражданина Ливии по делу о попытке экспорта материалов для оружия
Начало событий в новости Российского бизнесмена арестовали по делу об оружии массового поражения

Фото: Shutterstock

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Ливии Джуана Фатхи Эль-Хади, проходящего по уголовному делу о попытке незаконного экспорта компонентов, применимых для создания оружия массового поражения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Постановление было вынесено в понедельник, 22 августа, по ходатайству следственных органов. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 21 октября.

Ливиец проходит по делу, по которому ранее был взят под стражу российский бизнесмен Александр Неруш. Оба подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 УК РФ («Покушение на незаконные экспорт сырья или материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения»).

Другие подробности по делу не разглашаются.

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Любовь Ширижик
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