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Российского бизнесмена арестовали по делу об оружии массового поражения

В Москве арестован подозреваемый в экспорте материалов для оружия массового поражения

Фото: Shutterstock

Лефортовский суд Москвы арестовал бизнесмена Александра Неруша по делу о попытке незаконного экспорта из России материалов, применимых для создания оружия массового поражения. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Постановление от 22 августа вынесено по ходатайству следствия об избрании меры пресечения подсудимому в виде заключения под стражу. Он арестован до 21 октября.

Неруша подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 УК РФ («Покушение на незаконные экспорт сырья или материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения»).

Другие подробности по делу не разглашаются.

В марте сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с таможенниками пресекли незаконный экспорт оборудования, используемого при создании военной техники. Было возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Иркутска и ее сообщников, которые летом 2021 года незаконно отправили в страну Азиатско-Тихоокеанского региона комплектующие для авиационной техники. Стоимость оборудования составила 71,2 тысячи долларов.

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Любовь Ширижик
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