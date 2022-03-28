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ФСБ завела дело на россиянку за незаконный экспорт комплектующих для авиатехники

ФСБ пресекла экспорт комплектующих для авиатехники на 71 тыс. долларов, возбуждено дело

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Иркутской области сотрудники ФСБ совместно с таможней пресекли незаконный экспорт оборудования, используемого при создании военной техники. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Иркутска и ее сообщников, которые летом 2021 года незаконно отправили в страну Азиатско-Тихоокеанского региона комплектующие для авиационной техники. Стоимость оборудования составила 71,2 тысячи долларов.

Россиянка занималась предпринимательской деятельностью в сфере экспорта запчастей, и ей было известно о необходимости получения разрешительных документов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России на вывоз товаров, которые могут использоваться при создании вооружения. Однако она отправила оборудование без соответствующей лицензии.

Против нее возбуждено уголовное дело по статье 189 УК РФ («Незаконный экспорт оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники»).

В Сибирской оперативной таможне отметили троекратный рост подобных преступлений. В 2021 году было возбуждено 11 уголовных дел по фактам незаконного экспорта товаров двойного назначения.

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Любовь Ширижик
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