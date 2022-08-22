Раскрыта неожиданная проблема при потере телефона

Аналитик Дворянский заявил о риске утечки персональных данных при утере смартфона

Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский заявил, что в смартфоне содержатся почти все персональные данные его владельца. Об этом он рассказал в беседе с агентством Прайм.

Дворянский раскрыл неожиданную проблема при потере телефона и предупредил о риске утечки личной информации. Он призвал обезопасить гаджет, чтобы при потере или краже минимизировать негативные последствия. Так, опасность представляет сим-карта, благодаря которой мошенники смогут восстановить пароли к мобильным приложениям. Поэтому при потере гаджета он призвал немедленно заблокировать номер у оператора сотовой связи.

Аналитик добавил, что не менее опасен доступ к полной истории браузера россиянина. Он может остаться без средств, аккаунтах в социальных сетях и мобильных приложений. Дворянский порекомендовал россиянам использовать сложный пароль, Face ID, функцию поиска и удаленного выключения устройства.