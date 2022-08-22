Пожилой мужчина принял выигрыш в лотерею за компьютерную ошибку

UPI: мужчина сорвал джекпот и принял сообщение об этом за ошибку

Житель американского штата Мичиган подумал, что в его аккаунте на сайте лотереи произошла ошибка, когда зашел в личный кабинет и увидел, что сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

78-летний Уильям Чемберлен-младший рассказал, что решил принять участие в лотерее Fantasy 5 и приобрел три билета стоимостью пять долларов (299 рублей) каждый. «На следующий день я зашел в личный кабинет и увидел сообщение о том, что мне нужно получить приз. Когда я увидел, что баланс моего счета составляет 751,2 тысячи долларов (45 миллионов рублей), я подумал, что это какая-то компьютерная ошибка», — поделился воспоминаниями мужчина.

Пожилой американец сообщил жене, что у него что-то не так со счетом. Затем он все-таки позвонил в штаб-квартиру лотереи, и там подтвердили, что он сорвал джекпот. «Меня до сих пор трясет, и я не могу нормально спать с тех пор, как узнал о выигрыше. Я до сих пор не верю в свою удачу», — сказал он.

Чемберлен решил использовать выигрыш для оплаты счетов. Оставшуюся часть он собирается отложить в качестве сбережений.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Хейгерстаун, штат Мэриленд, случайно нажала не ту кнопку, когда решила воспользоваться автоматом по продаже лотерейных билетов, и разбогатела, сорвав джекпот. Часть выигрыша она планирует потратить на ремонт в доме, который недавно купила.