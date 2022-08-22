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Назван победитель конкурса на лучшую стрижку маллет

BuzzFeed: победителем конкурса на лучшую стрижку маллет оказался восьмилетний Эммитт Бейли

Кадр: CBS Minnesota

Победителем конкурса на лучшую стрижку маллет оказался восьмилетний Эммитт Бейли из Меномони, штат Висконсин. Лидера состязания назвали журналисты BuzzFeed.

Согласно материалу, в общей сложности Бейли заработал 9896 голосов. В качестве приза ребенок получил пару солнцезащитных очков бренда Pit Viper и 2500 долларов (147,8 тысячи рублей) наличными, которые он планирует потратить на картинг. По словам американца, при создании прически он вдохновлялся хоккеистами, которые традиционно носили маллет.

Известно, что второе место в соревнованиях занял Эрик Орта из штата Техас, получивший 8404 оценки, а замкнул тройку лидеров Уильям Дейл Рэмси из штата Огайо — всего за него проголосовали 4058 человек.

По информации издания, соревнования проводятся в США в онлайн-формате с 2020 года по инициативе предпринимателя Кевига Бегола, который владеет магазином мужской одежды Bridge Street Exchange в Мичигане. Отмечается, что все регистрационные взносы участников конкурса направляются в благотворительную организацию Maggie’s Wigs 4 Kids. Данная компания занимается производством париков для детей с онкологией.

В августе появилась информация о том, что популярные в 1980-х прически вновь вернулись в моду. Так, актуальными становятся стрижки маллет, андеркат (короткие на висках и удлиненные на макушке пряди) и шегги (укладка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах).

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Майя Пономаренко
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