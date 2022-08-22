Назван победитель конкурса на лучшую стрижку маллет

BuzzFeed: победителем конкурса на лучшую стрижку маллет оказался восьмилетний Эммитт Бейли

Победителем конкурса на лучшую стрижку маллет оказался восьмилетний Эммитт Бейли из Меномони, штат Висконсин. Лидера состязания назвали журналисты BuzzFeed.

Согласно материалу, в общей сложности Бейли заработал 9896 голосов. В качестве приза ребенок получил пару солнцезащитных очков бренда Pit Viper и 2500 долларов (147,8 тысячи рублей) наличными, которые он планирует потратить на картинг. По словам американца, при создании прически он вдохновлялся хоккеистами, которые традиционно носили маллет.

Известно, что второе место в соревнованиях занял Эрик Орта из штата Техас, получивший 8404 оценки, а замкнул тройку лидеров Уильям Дейл Рэмси из штата Огайо — всего за него проголосовали 4058 человек.

По информации издания, соревнования проводятся в США в онлайн-формате с 2020 года по инициативе предпринимателя Кевига Бегола, который владеет магазином мужской одежды Bridge Street Exchange в Мичигане. Отмечается, что все регистрационные взносы участников конкурса направляются в благотворительную организацию Maggie’s Wigs 4 Kids. Данная компания занимается производством париков для детей с онкологией.

В августе появилась информация о том, что популярные в 1980-х прически вновь вернулись в моду. Так, актуальными становятся стрижки маллет, андеркат (короткие на висках и удлиненные на макушке пряди) и шегги (укладка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах).

