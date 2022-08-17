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Популярные в 1980-х прически вновь вернулись в моду

Редактор Элеонора Вусден: объемные укладки и начесы из 1980-х вновь вернулись в моду

Фото: Shutterstock

Редактор модного портала Who What Wear Элеонора Вусден назвала популярные в 1980-х прически, которые вновь вернулись в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, актуальными становятся стрижки андеркат (короткие на висках и удлиненные на макушке пряди), шегги (укладка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах) и маллет (короткие по бокам и спереди и удлиненные сзади волосы).

Кроме того, в список трендов попали чрезмерно объемные укладки и начесы, а также кудри и завитые челки. В то же время журналистка внесла в перечень прическу в виде высокого хвоста в сочетании с распущенными прядями и отметила, что среди аксессуаров на модных показах были представлены большие банты. Например, их включил в свою линейку модный дом Chanel.

Ранее в августе звездный парикмахер и креативный директор бренда Matrix Мишель О'Коннор перечислила самые модные прически на осень 2022 года. По словам мастера, в грядущем сезоне будут популярны прически, предполагающие распущенные, гладкие и блестящие волосы, а также пучки в стиле 1990-х годов. Помимо прочего, в списке модных причесок оказались кудрявые челки, зализанные назад волосы, а также накладные хвосты.

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Алина Гостева
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