Медведев пообещал убийцам Дугиной заслуженное наказание

Зампред Совбеза Медведев уверен, что убийцы Дугиной понесут заслуженное наказание

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев направил телеграмму со словами соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной. Об этом ТАСС сообщили в секретариате зампреда Совбеза.

Он выразил уверенность, что виновные в убийстве понесут заслуженное наказание. Медведев отметил, что Дарью знали и ценили как яркого общественного деятеля, талантливого журналиста и ученого. «Она была предана Родине всем сердцем и душой, превыше всего ставила интересы Отечества, самоотверженно работала на его благо», — указал он.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец, известный философ и общественный деятель Александр Дугин.

ФСБ 22 августа заявила о раскрытии преступления. По данным ведомства, его совершили украинские спецслужбы, исполнительницей убийства является гражданка Украины, которая скрылась затем в Эстонии.